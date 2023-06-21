بالفيديو : تفاصيل ضبط 12 وافدًا صينيًا بتعدين العملات المشفرة في طرابلس و مصراتة

أعلنت النيابة العامة التقصَّى في واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمتيْ استئناف طرابلس؛ ومصراتة.

وأفاد النائب العام عن ضبط 12 وافدًا صينيًا يقومون بتعدين العملات المشفرة في طرابلس و مصراتة خارج إطار القانون.

وبالتفاصيل أجرى مدير نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين في محل المعاينة، وفي حوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة.

ورأى المحقق ضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ فاستدلَّ منها على استعمال تلكم الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطراً بالقانون؛ ثم مضى في طلب إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الابتدائي؛ وتعيين التأثيرات الماسَّة بالاقتصاد؛ والسياسة المالية ؛ وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.

وفي سياق إجراءات التقصِّي؛ تمكَّن المحقق من الحصول على معلومات تشفُّ عن وجود مَوْقِعَيْن آخريْن استخدمهما الـمُعَدِّنُون مقرَّاً لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتيْ: طرابلس؛ ومصراتة؛ فتمكَّن العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين مَحَال الأفعال موضوع الاستقصاء؛ ثم معاينتها؛ والتحفُّظ على الأجهزة والمعدات الموجودة؛ ومباشرة إجراء سماع أقوال اثني عشر شخصاً من القائمين على فعل التعدين.