وثيقة.. الدبيبة يوفد شقيق وزير الداخلية للدراسة في تركيا بهذه المبالغ عن كل فصل دراسي

كشفت تقارير محلية عن إيفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لشقيق وزير الداخلية عماد الطرابلسي للدراسة في تركيا بتكلفة 6435 يورو عن كل فصل دراسي.

وبحسب تقرير نشرة موقع ليبيا برس فأن محمود مصطفى الطرابلسي مواليد 1997 ظهر بالوثيقة تحت رقم 503، ضمن قرار الدبيبة بإيفاد 1895 طالبًا إلى تركيا، من غير المتفوقين، وفق بيان لوزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية .

وأشار التقرير الى أن هذه القوائم رُشحت من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، وأٌرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وبحب التقرير فأن هذه القوائم لم تكن أبدًا من ترشيح الوزارة التي كانت حريصة كل الحرص على إضافة عدد محدود من المتفوقين فقط.