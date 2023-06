الجزائر تتوقع محصولاً وفيراً من الحبوب هذا الموسم

أعطت السلطات الجزائرية إشارة انطلاق حملة الحصاد للموسم الزراعي الحالي، بولاية الجزائر، وسط توقعات بتحقيق إنتاج وفير من الحبوب، رغم شح تساقط الأمطار الذي تغلبت عليه المصالح الفلاحية بتوفير الري التكميلي.

وبحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فقد كشف مدير المصالح الفلاحية للولاية مهدي ميساوي، عن تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية.

وتوقع ميساوي تحقيق إنتاج جيد من من الحبوب هذا الموسم من حصاد نحو 38 ألف هكتار، وذلك بفضل تبني الفلاحين لتقنيات السقي التكميلي.

