نصفها يواجه خطر الانقراض.. تعرف على أبرز 5 أنواع قرش موجودة في ليبيا

هناك العديد من أنواع القرش التي تعيش في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نصفها تقريباً يواجه خطر الانقراض وفقا للصندوق العالمي للطبيعة، وأكبر تهديد تواجهه هو الصيد الجائر.

تستضيف المياه الليبية 30 نوع من القروش، ويعد بعضها من أخطر الأنواع على وجه الأرض، مثل القرش الأبيض العظيم.

ووفقاً لبعض التقارير فإن ليبيا مسؤولة عن صيد 4260 طناً من أسماك القرش كل سنة، أكثر من أي دولة أخرى في حوض المتوسط.

وبخصوص خوف البعض من تكرار حادثة الغردقة، أكدت جمعية “علم الأحياء البحرية في ليبيا” أن ليبيا لم تسجل أي هجمات تستهدف المصطافين خلال القرن الماضي أو الحالي، يعني عومو وأنتم مرتاحين.