مع بداية الانقلاب الصيفي.. تعرف كيف تحافظ على استهلاك الوقود في سيارتك

فيتو – يحرص كل سائق على الحفاظ على استهلاك البنزين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقدم لكم من خلال السطور التالية نصائح للحفاظ على استهلاك البنزين في فصل الصيف.

حيث قال سعيد فني سيارات لبوابة فيتو، إنه لكي يتم الحفاظ على استهلاك البنزين يجب عدم تشغيل المكيف باستمرار وتجنب المناطق المزدحمة واذا لزم الأمر يفضل اغلاق السيارة في حال المناطق المزدحمة حتى لا تسحب من البنزين.

تفادي مشكلات السيارات مبكرا

وأكد أنه في حالة خضوع السيارة للصيانة يجب على الفني أن يخبر السائق بأي شيء في السيارة على وشك الإتلاف حتى يمكن تفاديه مبكرا لعدم تفاقم المشكلة.

وقد تواجه السيارات العديد من الأعطال خاصة خلال فصل الصيف حيث تعد ارتفاع درجة حرارة الجو عامل مؤثر على السيارة ونستعرض خلال هذا التقرير أشهر الأعطال وكيفيف التعامل معها.

قال سعيد إنه من أكبر المشكلات التي تواجه سائق السيارة هي ارتفاع درجة حراراة السيارة أو اضاءة اشارة الزيت وعلى الفور يجب ان يتوقف السائق لأقرب ميكانيكي حتى لا تتفاقم المشكلة ويقف المحرك او” الماتور” عن العمل.

حل مشكلة ارتفاع حرارة السيارة

وتابع أنه يمكن حل المشكلة مؤقتا بزيادة المياه للسيارة في حالة ارتفاع درجة حرارتها وذلك يعتبر حل مؤقت حال وصول السائق لمركز الصيانة أما إذا كان هناك تسريب في المياه أو الزيت فيجب طلب الونش لتحريك السيارة لمركز الصيانة.

وعن طريقة وضع المياه في السيارة اوضح سعيد الطريقة وذلك من خلال فتح كبوت السيارة ثم الانتظار قليلا حتى تبرد السيارة وفتح غطاء الريدياتير بحرص ووضع المياه مع تشغيل السيارة وملاحظة مؤشر المياه حتى الوصول لمركز الصيانة ووضع الماء المناسب لكل سيارة وفقا للزوجتها.

صيانة مكيفات السيارات

تحتاج مكيفات السيارات إلى صيانات دورية متكررة نظرًا لاعتماد قائدي السيارات عليها خلال فصل الصيف لأنها توفر درجة الحرارة المطلوبة في مقصورة الركاب لراحة الركاب وقائد السيارات، حيث تعمل بنفس نظام المكيفات في المنزل.

ويساهم التكييف في السيارة في الحفاظ على سلامة سير السيارة والموجودين داخلها.

ونظام التحكم في السيارة قادر على خفض ورفع درجة الحرارة في المقصورة، وبالتالي فإن استخدامه يجعل الهواء أكثر جفافًا، مما يمنع تعفير النوافذ.

ويمنع الهواء الجاف من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية وبالتالي يؤمن رؤية واضحة لقائد المركبة في حال كان الجو ممطر أو في حال ارتفاع الحرارة.

ونرصد في التقرير التالي شروط الحفاظ على مكيف السيارات

لا تستخدم التكييف قبل انطلاق السيارة

يعمل تكييف الهواء في سيارتك بشكل أفضل عندما تقود السيارة بالفعل لأنه كلما زاد سرعة دوران المحرك، زادت سرعة تشغيل ضاغط مكيف الهواء، مما يتيح للنظام التبريد بشكل أكثر فعالية. ولا تضيع الوقت والوقود من خلال ترك تكييف سيارتك يعمل قبل أن تتحرك.

وعند بدء القيادة، قم بتشغيل مكيف الهواء وافتح جميع النوافذ لمدة 10 إلى 20 ثانية. وحتى في الأيام الحارة، سيكون الهواء داخل السيارة أسخن بكثير من الهواء الخارجي. وقد تعتقد أنك تهدر التبريد الناتج عن مكيف الهواء. ولكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا حتى يبدأ مكيف الهواء في التبريد، لذلك ستساعده بالفعل على تبريد الجزء الداخلي.