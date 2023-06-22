لصرف المرتبات.. توقيع دفعة جديدة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفة لهذه الجهة

وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف السيد رمضان أبوجناح، الأربعاء، الدفعة السابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة لأكثر من 40 جهة تابعة لوزارة الصحة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات السيد سالم الرزيقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد محمد المجعي

وسيجرى تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

يأتي ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد .