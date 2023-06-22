تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الخميس 22 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 22 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7901 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2617 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1108 دينار، والدولار الكندي 3.6389 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2034 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2769 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3041 دينار، والدينار التونسي 1.5565 دينار، والدرهم المغربي 0.4806 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: