التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان مع رئيس المؤسّسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وبحسب تغريدة على حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر فقد تناول اللقاء مناقشة نزاهة المؤسّسة الوطنية كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية، بالإضافة إلى خططها الطموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز.

وأشاد نورلاند خلال اللقاء بالجهود المبذولة لزيادة الشفافية المالية من جانب المؤسّسات الاقتصادية الليبية حتى يستفيد جميع الليبيين من نفط بلادهم.

The post الشفافية المالية وزيادة الانتاج.. على طاولة «نورلاند» و«بن قدارة» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا