اقتصاد

ارتفاع عملة بتكوين إلى أكثر من 30 ألف دولار

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تلقت العملة الرقمية بتكوين دفعة جديدة من خلال صندوق استثمار للعملات الرقمية قابل للتداول في البورصة، حيث قدمت شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول العملاقة/بلاك روك/ طلبا إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لإطلاق صندوق استثمار للعملات الرقمية قابل للتداول.

وواصلت البتكوين ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفعت أمس الأربعاء بأكثر من 7% لتتجاوز مستوى 30 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ أواخر أبريل الماضي.

كما تحاول شركة الاستثمار المالي /ويذدوم تري/ الحصول على تصريح لبدء تداول صندوق استثمار للبتكوين قابل للتداول في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 1%. كما ارتفعت أسهم الشركات الأخرى المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.

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