قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنّهم سيباشرون في تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط لحماية المال العام وضمان توزيعه العادل وعدم نهبه.

تأتي هذه الخطوة بعد رفض محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم من مؤسسة النفط لإلغاء الحجز الإداري على إيراداتها المقدم من وزير التخطيط والمالية، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وكان السفير الأمريكي بحث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نورلاند الجهود المبذولة لزيادة الشفافية المالية من جانب المؤسّسات الاقتصادية الليبية حتى يستفيد جميع الليبيين من نفط بلادهم.

The post بعد رفض طعنه.. «حماد»: سنعين حارص قضائي على إيرادات النفط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا