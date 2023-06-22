عقب فضيحة الوثائق.. الدبيبة يصدر قرارًا عاجلًا بشأن ملف منحة الطلبة الموفدين للخارج

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس قرار بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الحكم المحلي لمراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للخارج .

وفي وقت سابق، شن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب بعد انتشار مستندات منح الطلبة الموفدين في الساحة التركية بينها أسماء أبناء مسؤولين بالاضافة الى سيدة يبلغ عمرها 74 عام في مخالفة لقانون الإيفاد.

وتتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مراجعة الربع الأول لسنة 2023م ، لمنحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكد من البيانات المتعلقة بها .

وتتولى اللجنة تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول لسنة 2023م للطلبة الموفدين ومرجعة المستندات المتعلقة بهم والآلية التي تمت الإدراجهم.

ووجه القرار اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.