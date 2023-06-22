مصرف شمال أفريقيا يعلن عـن فروع الصرافات المشحونة بالسيولة النقدية اليوم

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023:

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023:

الفرع الرئيسي

شباك LTT

شباك الجيل

فرع قرجي.

فرع جنزور.

فرع ابوسليم

فرع الزاوية

وكاله صلاح الدين.

فرع تاجوراء.

فرع سوق الجمعة.

فرع بنغازي الرئيسي.

فرع مسلاته.

فرع صبراتة

وكالة معيتيقة

وكاله وادي الربيع.

فرع قصر بن غشير.

فرع مصراته

مصراته – سوق النعاري.

شباك الجامعة

وكالة ساحل الزيتون

فرع سبها

وكالة الجديد.

مبنى الرقابة الإدارية.

وكالة بنى وليد

وكالة زاوية المحجوب

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع طبرق.

فرع تاورغاء.

فرع الخمس

فرع البيضاء

فرع ترهونة.

فرع صرمان

وكالة رقدالين

وكالة الأصابعة

فرع زليتن.

فرع شحات

فرع درنة

فرع الابيار.

فرع اجدابيا.

قصر الأخيار.

فرع نالوت.

فرع الزنتان.

فرع الصيعان.

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.