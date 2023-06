ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع اليوم الخميس مع محافظ البنك المركزي المصري “حسن عبد الله”، الملفات المشتركة بينهما في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات وملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في دولة ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقتصادية العالمية، تم ذلك بحضور مستشار المحافظ

“مصطفى المانع” و نائب محافظ البنك المركزي “رامي أبو النجا” والوكيل “محمد أبو موسى”.

The post “الكبير” يناقش مع البنك المصري ملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا