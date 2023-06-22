النائب العام يفتح تحقيق في قرار ايفاد 1895 موفدًا للدراسة في تركيا

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الخميس فتح تحقيق في قرار إيفاد 1895 موفدًا للدراسة في تركيا، بتفويضات مالية بمبلغ تخطى الـ14 مليون يورور .

وفي وقت سابق، شن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب بعد انتشار مستندات منح الطلبة الموفدين في الساحة التركية بينها أسماء أبناء مسؤولين بالاضافة الى سيدة يبلغ عمرها 74 عام في مخالفة لقانون الإيفاد .

ونظرت النيابة العامة البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أربعة عشر مليوناً وستة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعين يورو؛ لفائدة ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين موفداً للدراسة في جمهورية تركيا.

وافتتح وكيل النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.

وفي السياق، أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تمت إدراجهم وفقا لها.

وتتولى اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي بتحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.