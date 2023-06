أحالت وزارة الشوؤن الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس اذونات صرف منحة الزوجة والاولاد للربع الثاني من العام الجاري، أبريل ومايو ويونيو إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي وادارات الفروع بالمصارف التجارية و مصرف الجمهورية فيما يخص منحة الزوجة والبنات لايداعها في حسابات مستحقيها.

وأوضحت الوزارة قيم منحة الأبناء حيث وصلت القيمة المالية مليار و116 مليون و435 ألف و900 دينار، لمنحة الاولاد لايداعها في حسابات أرباب الأسر، و بقيمة مالية 699 مليون و 188 ألف و885 دينار، لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامني عشرة.

حيث وصل عدد الاسر المستفيدة لمنحة الاولاد تحت سن الثامنة عشر مليون و 158 ألف و417 أسرة، فيما بلغ عدد البطاقات الصادرة للزوجة والبنات فوق سن الثمانية عشرة سنة مليون و235 ألف و93 بطاقة.

وحسب المكتب الاعلامي للوزارة بأنه يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

The post “الشؤون الاجتماعية” تحيل أذونات صرف منحة الزوجة والاولاد والبنات فوق السن 18 وإيداعها في حسابات مستحقيها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا