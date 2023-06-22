تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 22 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 22 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8021 د.ل – للبيع – 4.7782 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1500 ~ 5.1450 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5800 ~ 5.5400 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار
▪️ الباوند = 6.50 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.1550 ~ 5.1500 LYD
▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.1825 5.185 🇦🇪 بدل 3 الي 3.25 قروش
اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 8 قروش
▪️ الليرة التركية
0.24 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب234.00 دينار
▪️ الذهب المسبوك = ب238.00 للجرام
دولار بشيك الوحدة = 5.285 ~ 5.29 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية = 5.28 ~ 5.285 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = 4.90 % الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.35 %الامان
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