“الدبيبة” يصدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس قرار بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج، الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تم إدراجهم وفقا لها.

وأوضح القرار الصادر عن رئيس الحكومة بأن اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” تتولى مهام تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.

