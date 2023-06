افتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” أمس الإربعاء، الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية بصفته رئيساً للدورة (43) المنتهية، وذلك بمقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي كلمته خلال الاجتماع أوضح “خالد المبروك” نتائج أعمال ونشاط الصندوق عن العام الماضي والدور الذي اضطلع به في دعم ومساندة الدول النامية، وسلم في ختام كلمته رئاسة المجلس لوزير المالية السعودي الذي يترأس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس.

وخصص الاجتماع السنوي للمجلس حزمة من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بنشاطات الصندوق ، وتنفيذه لاستراتيجياته المعتمدة وإنجاز المهام المسندة إليه.

The post وزير المالية “خالد المبروك” يفتتح في فيينا الاجتماع السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا