اعلان رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والاولاد والبنات

أعلنت وزارة الشوؤن الاجتماعية إحالة اذونات صرف منحة الزوجة والاولاد للربع الثاني من العام الجاري ( أبريل مايو يونيو) إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي وادارات الفروع بالمصارف التجارية ومصرف الجمهورية فيما يخص منحة الزوجة والبنات لايداعها في حسابات مستحقيها.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، قيم منحة الأبناء حيث وصلت القيمة المالية مليار و116 مليون و435 ألف و900 دينار، لمنحة الاولاد لايداعها في حسابات أرباب الأسر، و بقيمة مالية 699 مليون و 188 ألف و885 دينار، لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامني عشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الاسر المستفيدة لمنحة الاولاد تحت سن الثامنة عشر وصل إلى مليون ومائة وثمانية وخمسين ألف واربعمائة وسبع عشر أسرة، فيما بلغ عدد البطاقات الصادرة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثمانية عشرة سنة مليون ومائتين وخمسة وثلاثين ألفا وثلاث وتسعون بطاقة مصرفية.

وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد قد صرح أنه سيتم شحن بطاقات إيفاء بالكامل عن ثلاثة أشهر بين اليوم الخميس و يوم الأحد المقبل، موضحاً “أن عملية الشحن تستغرق أكثر من 24 ساعة”.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.