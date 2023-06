“المسلاتي” يكشف لتبادل عن زيادة في عدد تنفيذ الطلبيات لموزعي الغاز ونقاط البيع

كشف المتحدث بإسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي” في تصريح لقناة تبادل اليوم الخميس، بأن هناك زيادة في عدد تنفيذ الطلبيات لموزعي الغاز ونقاط البيع، والتي تعلن عنها الشركة بشكل يومي، ليطلع عليها المواطنين لمعرفة اماكن توفرها.

كما أعلنت الشركة مسبقاً بأن عن زيادة ساعات تشغيل منظومة تعبئة اسطوانات الغاز الفورية بطريق المطار أمام مستودع طرابلس النفطي.

