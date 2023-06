وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال لقاءه اليوم الخميس مع نظيره المالطي “روبيرت أبيلا” مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين ليبيا ومالطا.

وقال الدبيبة في المؤتمر الصحفي الختامي إنهم أجروا مباحثات مثمرة في ملفي الطاقة والمواصلات، مرحبا بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وحث الرئيس القطاع الخاص وقطاع الأعمال في البلدين لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعيا اللجنة الليبية المالطية المشتركة لقيادة هذا المسار.

من جانبه قال رئيس الوزراء المالطي “بإن فاليتا تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع طرابلس، مؤكدا تطلع بلاده للمضي قدما في مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفاً بأن زيارة وفد بلاده لطرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوها إلى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانيات اللازمة في مجال توليد الطاقة.

The post “الدبيبة” يوقع مع نظيره المالطي مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين ليبيا ومالطا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا