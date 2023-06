“مصرف الجمهورية” لتبادل: تم شحن بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات.. وهذه قيمة سقف سحب نقاط البيع

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح خاص لقناة تبادل أنه قد تم اليوم شحن بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأضاف “سعيد” أن الجمهورية قد رفع سقف سحب نقاط البيع إلى 8000 دينار بشكل يومي، مشيرا إلى أن رفع سقف نقاط البيع جاء قبيل عيد الأحى مراعاة للمواطنين.

