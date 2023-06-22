الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار عقب قرار البنك المركزي

سجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، تراجعا قياسيا ليصل لأول مرة إلى 24 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة.

وأظهرت بيانات مواقع تداول العملة، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 24.87 ليرة تركية لأول مرة.

وكان البنك المركزي التركي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة، بعد أن كان قد خفضها تدريجيا من 19 إلى 8.5 بالمئة خلال الأشهر الـ27 الماضية.

وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، “إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15 بالمئة”.

وأشار أنه قرر بدء عملية التضييق النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن وإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير”، مؤكدا أنه “سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.