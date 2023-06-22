اعلان هــام من مصرف الجمهورية بشأن شحن بطاقات إيفاء

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الخميس 22 يونيو 2023، مباشرته في شحن بطاقات إيفاء المخصصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الأشهر أبريل مايو يونيو لسنة 2023.

وأوضح المصرف في بيان له أن العمل جاري على إدراج منحة الأبناء عن الربع الثاني من العام الحالي ليتسنى على المواطنين صرف المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق، نوه مصرف الجمهورية الليبي، الاربعاء السادة زبائن المصرف بإدراج ملحق منحة الأبناء في حساباتكم للذين لم يتحصلوا على المنحة وذلك عن : الأشهر 7ـ 8 ـ 9 ـ10ـ11ـ12عن سنة 2020 م والأشهر 1 ـ 2 ـ 3 عن سنة 2022م والأشهر 7 ـ 8 ـ 9 عن سنة 2022م، والأشهر 1ـ2 ـ3 عن سنة 2023م.