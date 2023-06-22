خاص.. تعرف على معدلات التضخم خلال مايو

قال تقرير إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي الذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليه: تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد – وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال شهر مايو2023 ليسجل 295.2 نقطة بزيادة قدرُها 7.3 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 287.9 نقطـة خِـلال نفس الشهر من العام السابق 2022 لِيُسجل معدل التضخم نسبة (2.5%). أما على أساس شهري : فقد سجل معدل التضخم خلال شهر مايو إرتفاعاً قدره (0.1%) عن الشهر السابق أبريل .

أولاً : التحليل على أساس سنوي :

إرتفع التضخم خلال شهر مايو 2023 بمعدل 2.5% (على أساس سنوي) بسبب الإرتفاع في كل المجموعات السلعية عدا مجموعة الإتصالات، والتي كان أبرزها كما يلي :

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.8%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرىبنسبة 2.5%.

– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.4%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.4%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.3%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزليةبنسبة 1.7%.

ثانياً : التحليل على أساس شهري:

إرتفع التضخم خلال شهر مايو 2023 بمعدل 0.1% (على أساس شهري) بسبب الإرتفاع الطفيف في بعض المجموعات السلعية، والتي كانت كما يلي :

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.1%.

– إرتفاع أسعار مجموعة مجموعة الصحة بنسبة 0.1%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1

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