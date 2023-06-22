مصرف ليبي يعلن تغيير مواعيد العمل بمناسبة قرب عيد الأضحى

أعلن مصرف الامان، اليوم الخميس تغيير مواعيد دوام العمل وذلك تنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن تحديد أيام وساعات العمل .

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير و اليمن والبركة، وتنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن تحديد أيام وساعات العمل ابتداءاً من يوم السبت الموافق 24- 06 – 2023 و حتى يوم التلاثاء الموافق 27 – 06 – 2023 على النحو الأتي :

يوم السبت 24 -06-2023: من 9:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.

يوم الأحد 25 -06 -2023: من 9:00 صباحاً حتى 03:30 بعد الظهر.

-يوم الإثنين 26 -06-2023: من 9:00 صباحاً حتى 03:30 بعد الظهر.

-يوم الإثنين 26 -06-2023: من 9:00 صباحاً حتى 03:30 بعد الظهر. يوم الثلاثاء 27 -06-2023: من 9:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.

وستكون عطلة عيد الأضحى المبارك ابتداءاً من يوم الأربعاء 28 -06- 2023 حتى يوم الإثنين 03 -07- 2023، وبذلك سيكون يوم الثلاثاء 04 -07- 2023 يوم إستئناف العمل في المصرف .