خاص.. السيولة يسلم فروع المصارف المناطق 167 مليون

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 30 مليون إلى فروع الصحاري طرابلس.

وتتمثل في الرئيسي 2 مليون ، الرشيد 2 مليون ، السواني 2 مليون ، المغاربة 2 مليون ، حي الأندلس 2 مليون ، المختار 2 مليون ، أبو سليم 2 مليون ، النهر مليون ، تاجوراء مليون، قوز زناتة مليون ، بن عاشور 2 مليون .

وكالة المهاري 1.5 مليون ، باب المدينة 2 مليون ، جنزور 2 مليون ، سوق الجمعة 1.5 مليون ، وكالة عين زارة مليون ، السكة 2 مليون .

كما سلم لفروع الصحاري بالجنوب 10 مليون وتتمثل في سبها 4 مليون ، بنت بيه 2 مليون ، الغريفة 2 مليون ، براك 2 مليون .

وسلم لفروع الوحدة بالجبل الغربي 10 مليون وتتمثل في يفرن 2 مليون ، الزنتان 2 مليون ، الرياينة 1.5 مليون ، بئر الغنم 1.5 مليون ، الجرابة 500 ألف ، جادو مليون ، تيجي مليون ، الجوش 500 ألف .

كما سلم الفريق سيولة بقيمة 40 مليون إلى فروع الجمهورية بجبل نفوسة وتتمثل في غريان 6 مليون ، القواسم 4 مليون ، الشقيقة 5 مليون ، غريان الصيرفة الإسلامية 5 مليون ، الأصابعة 4 مليون ، القلعة 4 مليون ، مزدة 3 مليون ، نسمة 3 مليون ، القريات 3 مليون ، الشويرف 3 مليون .

كما سلم السيولة كذلك فروع الجمهورية طرابلس 40 مليون ، و37 مليون للخزينة الرئيسية للبنك ..

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