بالصور.. تفاصيل مثيرة بالقبض على 50 صينيا يقومون بتعدين العملات في زليتن

واصل رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية.

ويأتي ذلك في سياق إجراءات تقصي واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة.

وانتقل المحقق، عقب تقديره لجدية المعلومات بمعية أعضاء الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن؛ وأخذ في إثبات حالة الأشياء؛ فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية .

ووجه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم ؛ ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام؛ والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية ؛وانتهى إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية؛ وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع.