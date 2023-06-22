“شكشك” يقدم الاعتذار عن قرار ايفاد ابنه ويبين أسباب ذلك

كشف رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” لبرنامج فلوسنا تعليقاً على ايفاد ابنه بالقول: إبني تعرض للخطف والتعذيب لمدة يومين ، ولا يمكن أن يدرس بليبيا أو يعمل بسبب وظيفتي وابتزازي به ..

وتابع بالقول أن إيفاد ابنه صحيح وليس جديد بل منذ عام 2019 ، وأنه طالب من وزارة التعليم بعد ذلك وزير التعليم العالي السابق والحالي كذلك بإلغاء المنحة عند ورود إسمه .

وتابع بالقول: صعب عليّ دفع منحة ابني ، ووردت المنحة لابني مجانية من بعض الدول لدولة ، ولدى عدد 5 من عائلتي الحق للعمل بليبيا ولا نملك أي مناصب بالدولة لأقاربي.

وأكد بالقول: يستحق إبني هذه المنحة ، والجميع يستحق كذلك ،وأُفضل إيقاف ايفاد إبني ، وأفضل منحه منحة فقط..

وقدم “شكشك” الاعتذار عن قرار إيفاد إبنه، مؤكداً أنه خطأ ولم يتخذ إجراءات كافية لوقف القرار ، ولكن وجه مراسلات لايقافه .

وتابع قوله: الجز بإسم إبني له عدة أغراض أخرى، وسبب وجود أبنائي وعائلتي بالخارج هو وظيفتي

وكشف شكشك عن تعرض مقر الديوان للاعتداء وخطف موظفين وتم الجز بهم منذ شهرين فقط ومع ذلك لم نتحدث على الاعلام بالخصوص.

وأفاد قائلاً: في 2022 صدر تفويض من وزير الصحة لصالح شقيقي بأن يكون ملحق صحي في لندن بدون التواصل معي وتواصلت مع وزير الصحة الدكتور رمضان ابوجناح ورفضت ذلك رغم قول وزير الصحة لي أنه من حقه وقلت له ليس من حقه ففي القانون يفسر على أنه تضارب مصالح .

وكشف عن توجيه عدة مراسلات لصالح المعيدين ولتسيير عجلة الايفاد للأوائل والمميزين ..

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