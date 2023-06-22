مخالفات وتجاوزات.. تسريب تقرير هيئة الرقابة الادارية لعام 2021 ـ 2022 قبل نشره رسميًا

أفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية المُسرب أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اشترى سيارات للوزراء والوكلاء بقيمة 40 مليون دينار وتم خصمها من باب التنمية.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نسخة مسربة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021-2022 تتكون من 777 صفحة قبل نشره بشكل رسمي .

وبحسب التقرير خصص مجلس الوزراء بحكومة عبدالحميد الدبيبة مبالغ مالية استنادا إلى تفويضات مخالفة للقوانين بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دينار.

وأشار التقرير الى أن حكومة الدبيبة لم تلتزم بمخرجات ملتقى الحوار السياسي بشأن عدم النظر في الاتفاقيات الجديدة أو السابقة وعقدت التزامات مع جهات خارجية من بينها اتفاقية مع مؤسسة النفط وشركة إيني الإيطالية

وقال التقرير أن حكومة الدبيبة تجاهلت معالجة الملاحظات الواردة في التقارير السابقة.

وأفاد التقرير أن ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس لا يوجد به ملاك وظيفي بالمخالفة للقوانين ودون وجود خطة عمل.

وبحسب التقرير تم إصدار الكثير من القرارات باسم مجلس الوزراء دون عرضها عليه أو اعتمادها أو وجودها ضمن بنود الاجتماعات.

وقال التقرير ان مجلس الوزراء بحكومة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا ببيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة رغم صدور حكم قضائي ببطلانه .

ووفقًا للتقرير فأن حكومة الدبيبة لم تنفذ أحكام القضاء وأصدرت قرارات بنقل اختصاصات للبلديات تتعارض معها.