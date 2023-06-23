أسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 23/06/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب233.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب272.41 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب285.38 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب311.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب275 ~285 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب320 ~335 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب320 ~340 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب355 ~370 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار