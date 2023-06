القاهرة.. «الصديق الكبير» يبحث التحويلات المصرفية للعمالة المصرية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله الملفات المشتركة بين المؤسستين، وذلك خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة.

وبحث الطرفان وفق منشور للمصرف المركزي، ملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا، إلى جانب التطرق لمجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والأوضاع الاقتصادية العالمية.

وكانت مصر قد تحصلت على وديعة من ليبيا بقيمة 700 مليون دولار بنهاية العام إلى جانب 200 مليون في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الوادئع الليبية لديها إلى 900 مليون دولار.

وتقدر حجم العمالة المصرية فى ليبيا بنحو 1.1 مليون عامل، بينهم نحو 70% عمالة دون أوراق رسمية، حسب تقديرات وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية والتي رجحت ارتفاع نسبة النمو السنوية إلى 30%.

