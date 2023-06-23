أخر مستجدات ايداع منحة الأبناء في حسابات المستحقين

فيما يلي ننشر اخر مستجدات ايداع منحة الابناء لأشهر ابريل، مايو ويونيو للعام 2023 في حسابات المستحقين.

ووفقا لمصادر مطلعة فإنه تم ايداع علاوة الابناء في المصارف التالية:

مصرف الوحدة تم الإيداع بالكامل

مصرف التجاري الوطني تم الإيداع بالكامل

مصرف شمال أفريقيا تم الإيداع بالكامل

مصرف التجارة والتنمية تم الإيداع بالكامل.

فيما يتم العمل على ايداعها في حسابات المستحقين بهذه المصارف:

مصرف الصحاري جاري العمل علي إيداعها الآن

مصرف الجمهورية جاري العمل على إيداعها.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الشوؤن الاجتماعية إحالة اذونات صرف منحة الزوجة والاولاد للربع الثاني من العام الجاري ( أبريل مايو يونيو) إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي وادارات الفروع بالمصارف التجارية ومصرف الجمهورية فيما يخص منحة الزوجة والبنات لايداعها في حسابات مستحقيها.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.