العثور على موقع جديد لتعدين البتكوين في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس

ضبط جهاز المباحث الجنائية عدد كبير من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس، وأتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.

وكان جهاز المباحث قد ضبط في وقت سابق معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة وسط العاصمة، واتخذت الإجراءات حيال الأشخاص المقبوض عليهم في الموقع.

يذكر أن النائب العام أعلن أمس الخميس، ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين للعملات الرقمية المشفرة بمصنع حديد في مدينة #زليتن بالمخالفة للقانون، من خلال استعمالهم أجهزة عالية الطاقة وتسخير إمكانات مادية هائلة لتعدين العملات الافتراضية، ما نتج عن هذه العملية ضرر بالمال العام والمصلحة العامة.

المصدر: وزارة الداخلية