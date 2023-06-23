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مصرف الجمهورية يعلن عن بدء بيع منقولات بالمزاد العلني

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اعلن مصرف الجمهورية للمرة الثانية بصفته دائنا حاجزاً عن بيع المنقولات الموصوف أدناء والمحجوز عليه والسلوك لشركة المتحدون للتجارة والتنمية المساحة (واحد تسعة سابقا) ضماناً لتسهيل الائتمانية الممنوح لها بمبلغ ( 11,718,426,000 دل ) فقط إحدى عشرة مليون وسبعمائة وثمانية عشرة ألف وأربعمائة وستة وثلاثون دينار وذلك لعدم التزامها بالوفاء لهذا الدين والذي استحق السداد بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف حتى .

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الميز الإداري رقم (37) لسنة 2023) الصادر عن مدير عام مصرف الجمهورية بتاريخ 2023/05/15م والذي جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم (152) لسنة 70) وتعديلاته وعملا بنص المادة (57 ) من هذا القانون .

وصف المنقولات المحجوز عليها.

المنقولات وهي عبارة عن مضخات بيانها كالأتي :-

مضخات مياه غاضة بقوة 20) حصان – وبلد المنشأ: ماليزيا تاريخ صنعها 2007م ميلادي عندها (975) ونوعها (6)

شروط البيع :

  • دفع منك تأمين قدره 10% من قيمة الثمن الأساسي.
  • يلتزم من يرسو عليه المزاد بأداء ثمن المضخات عند البيع وفي حالة تخلفه يعاد البيع.

يفتح البيع بالمزاد العلني بقيمة (2,417,013,000) عند الساعة ((11:00 صباحاً)) من يوم الأحد الموافق ( 2023/06/25 ) بمقر إدارة فروع مطلقة طرابلس ة الجديدة ويمكن إجراء معاينة المضخات خلال الساعة العاشرة صباحاً يوم البيع تاريخ 2023/06/25

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