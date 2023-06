الذهب يُسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 4 أشهر

سجلت أسعار الذهب العالمية، في ختام تعاملات الجمعة، أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في ‏أكثر من 4 أشهر، متأثرةً بارتفاع الدولار والموقف المتشدد بشأن رفع أسعار ‏الفائدة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ‏ارتفاعها بنسبة 1.2٪ مع تراجع عائدات السندات الأميركية، وأغلقت على خسائر ‏بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى ‏‏1928.90 دولار للأوقية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي قد أكد على حاجة الاقتصاد الأميركي ‏للمزيد من رفع أسعار الفائدة ولا يرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت ‏قريب.

في غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان ‏فرانسيسكو، في مقابلة مع رويترز إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام ‏هو توقع “معقول للغاية”.‏

وفيما يتعلق بالتداولات على المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‏0.7٪ إلى 22.39 دولار للاوقية لكنها تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر ‏تشرين الأول عام 2022. وانخفض البلاتين بنسبة 0.65٪ إلى 917 دولارًا، وهو ‏في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أغسطس 2022.‏

واستقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو ‏‏2019 يوم الخميس.‏

ويمكن للبلاديوم أن يمدد انخفاض الأسعار هذا العام بما يقرب من 30٪ حيث يهدد ‏الارتفاع السريع للسيارات الكهربائية بالضغط على الطلب.‏

