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برنيق للطيران تقوم بتقديم تذاكر مجانية تعويضاً لمسافريها في 10 رحلات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت شركة برنيق للطيران أنه ونظراً لظروف خارجة عن الإرادة أدت إلى تأخر رحلاتها يومي الخميس والجمعة 22-23/يونيو/2023 ، وإلتزاماً منها بواجبها الأدبي و القانوني تجاه مسافريها الكرام .

عليه فإن برنيق للطيران ستقوم بتعويض الركاب على متن الرحلات المتأخرة بإصدار تذاكر مجانية على نفس القطاع ، صالحة حتى تاريخ 31/12/2023 .

الرحلات المستهدفة من التعويض :

  • رحلة NB400 ( بنغــازي – الإسكندرية)
  • رحلة NB401 ( الإسكندرية – بنغازي)
  • رحلة NB233 ( بنغـــازي – طرابلس )
  • رحلة NB234 ( طرابلس – بنغــازي )
  • رحلة NB238 ( طرابلس – بنغــازي )
  • رحلة NB239 ( بنغـــازي – طرابلس )
  • رحلة NB235 ( بنغـــازي – طرابس )
  • رحلة NB250 ( طرابلس – الأبـــرق )
  • رحلة NB251 ( الأبـــرق – طرابلس )
  • رحلة NB236 ( طرابلس – بنغــازي )

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