برنيق للطيران تقوم بتقديم تذاكر مجانية تعويضاً لمسافريها في 10 رحلات

قالت شركة برنيق للطيران أنه ونظراً لظروف خارجة عن الإرادة أدت إلى تأخر رحلاتها يومي الخميس والجمعة 22-23/يونيو/2023 ، وإلتزاماً منها بواجبها الأدبي و القانوني تجاه مسافريها الكرام .
عليه فإن برنيق للطيران ستقوم بتعويض الركاب على متن الرحلات المتأخرة بإصدار تذاكر مجانية على نفس القطاع ، صالحة حتى تاريخ 31/12/2023 .
الرحلات المستهدفة من التعويض :
- رحلة NB400 ( بنغــازي – الإسكندرية)
- رحلة NB401 ( الإسكندرية – بنغازي)
- رحلة NB233 ( بنغـــازي – طرابلس )
- رحلة NB234 ( طرابلس – بنغــازي )
- رحلة NB238 ( طرابلس – بنغــازي )
- رحلة NB239 ( بنغـــازي – طرابلس )
- رحلة NB235 ( بنغـــازي – طرابس )
- رحلة NB250 ( طرابلس – الأبـــرق )
- رحلة NB251 ( الأبـــرق – طرابلس )
- رحلة NB236 ( طرابلس – بنغــازي )
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