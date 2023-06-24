برنيق للطيران تقوم بتقديم تذاكر مجانية تعويضاً لمسافريها في 10 رحلات

قالت شركة برنيق للطيران أنه ونظراً لظروف خارجة عن الإرادة أدت إلى تأخر رحلاتها يومي الخميس والجمعة 22-23/يونيو/2023 ، وإلتزاماً منها بواجبها الأدبي و القانوني تجاه مسافريها الكرام .

عليه فإن برنيق للطيران ستقوم بتعويض الركاب على متن الرحلات المتأخرة بإصدار تذاكر مجانية على نفس القطاع ، صالحة حتى تاريخ 31/12/2023 .

الرحلات المستهدفة من التعويض :