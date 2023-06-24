اقتصاد عاجل

مستشار مالي يصف دعم الوقود في ليبيا بالكارثة

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

وصف المستشار المالي عمار صالح تواصل دعم المحروقات بـ “الكارثة”،مطالبا بدعم بدائل رفع الدعم التي ذهب إليها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، مقترحا دفع القيمة المالية مباشرة للمواطنين عن طريق منظومة حسابات عملية تحمي حقوق المواطنين وتقطع الطريق أمام المتحايلين وسماسرة المحروقات، وفق تعبيره.

صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أكد في طرحه أن هذه البدائل ستقلل عمليات تهريب الوقود وستخفف الأعباء التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تمتع ما يقارب 3 ملايين أجنبي بمزايا الدعم عن المحروقات.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك