خاص.. مع التفاصيل: فريق السيولة يفصح لصدى توفر السيولة بكافة فروع المصارف وبشكل كبير

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن توفر السيولة بكافة فروع المصارف ونقل الشحنات لكافة المناطق مستمر بشكل منتظم .

وأكد على التنسيق مع إدارات المصارف لزيادة عدد الصرافين بالفروع ورفع سقف السحب النقدي حسب احتياج المواطن ، وكذلك رفع سقف خدمات الدفع الالكتروني،ويؤكد فريق السيولة أن السيولة متوفرة بشكل كبير ويمكن لإدارات المصارف والمناطق التواصل مع أقسام الاصدار ، طرابلس وبنغازي وسبها وغريان ومصراتة في حالة احتياجها .

كما أن متابعة اعمال الفروع اليوم السبت تسير بشكل جيد ومنظم ويوجه فريق السيولة الشكر لكل العاملين بفروع المصارف وأقسام الاصدار والعاملون بهيئة آمن المرافق والمنشاءات على جهودهم في نقل الشحنات وتأمينها وتنظيم العمل بفروع المصارف .

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