كشف المتحدث باسم ميناء بنغازي “مفتاح الشهيبي” اليوم السبت خلال تصريح خاص لتبادل عن موعد دخول سفينة نقل المواشي (WM EXPRESS) الوكيل الملاحي شركة ليبيا أمان للتوكيلات الملاحية.

وأوضح “الشهيبي” بأن الموعد سيكون يوم الإثنين القادم وعلى متن السفينة عدد 17 ألف و700 رأس من الأغنام قادمة من دولة إسبانيا.

