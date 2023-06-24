وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن مستجدات صرف منحة جديدة لهذه الفئة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انتهاء مرحلة توثيق تعديل البيانات المصرفية للمهجرين ومعالجة أوضاعهم.

جاء ذلك نتيجة عقد وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعا لتقييم ومتابعة مستجدات صرف منحة بدل الإيجار للمهجرين من مختلف مناطق البلاد.

وخلص الاجتماع إلى طلب مخصصات مالية كل الملاحق المستحدثة وصرف الحالات الخاصة بعد الإجازة القانونية، في إطار تطوير العمل ورغبة الوزارة في تسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لمعالجة أوضاعهم.

وحضر الاجتماع رؤساء كل من اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي والمجلس التسييري لمهجري مرزق والقسم المالي والمراقب المالي العام بوزارة الشؤون الاجتماعية.