الكهرباء تبدأ تركيب العدادات الذكية لعدد من مناطق سبها

كشف مدير إدارة المتابعة بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية سالم عبد الصمد عن البدء بتركيب العدادات الذكية في مناطق مدينة سبها “القرضة والمهدية والمنشية والجديد وسكرة”.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري ضمن المرحلة الأولى لخطة التحول الرقمي سيتم تركيب نحو 25 ألف عداد، وتشمل المرحلة الثانية استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية القديمة بعدادات ذكية لدى المشتركين.

وأوضح “عبد الصمد” أن العدادات الذكية تتيح إمكانية مراقبة الاستهلاك وقراءة البيانات وتسهيل التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بعد باستخدام شبكة الاتصالات المتاحة المبنية على تكنولوجيا الألياف الضوئية واحتساب الفواتير وإرسالها للمشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.