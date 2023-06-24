ارتفاع للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

ارتفع متوسط سعر الدولار بشكل طفيف أمام الدينار خلال تعاملات السوق الموازية، اليوم السبت، مسجلا 5.165 دينار مقابل 5.14 دينار، أول من أمس الخميس.

سعر اليورو والإسترليني مقابل الدينار الليبي

وارتفع سعر اليورو إلى 5.59 دينار و حافظ سعر الجنيه الإسترليني على سعر 6.50 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ثبت سعر الليرة والدينار التونسي عند 0.24 دينار و1.64 دينار على التوالي، بينما صعد سعر كسر الذهب عيار 18 إلى ب236.50 دينارا مقابل 236 دينارا للغرام أول من أمس.