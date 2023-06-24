شاهد.. قوائم اسماء الافراجات المالية عن موظفي مصلحة الاحوال المدنية

ننشر قوائم اسماء الافراجات المالية عن موظفي مصلحة الاحوال المدنية بمصارف مدينة المرج لعدد (82) موظف تم الافراج علي مرتباتهم في شهر يونيو (6).

اما المصارف التى خارج مدينة المرج تم استلامهن من قبل المندوب المختص لكل فرع نأمل من الاخوة المندوبين فرز الحوافظ لمعرفة الافراجات التى من خارج مدينة المرج.

مصرف الوحده

1 الجيلاني بوبكر علي القزون.

2 مجاور علي خليفه .

3 رجاء سالم حمد .

4 محمد علي محمد بالنور.

5 محسن موسى حسين الفضيل.

6 مهند بالعيد موسى صالح.

7 علي امساعد المبروك علي.

8 ايمان ادم صالح أدم.

9 مبروكه أحمد علي خالد.

10 محمد خليفه محمد الشاوي.

11 وليد مفتاح محمد عمر.

12 حافظ محمد مسعود ادريس.

13 فريد فضيل خليفه لامين.

14 سعد مسعود محمد الحداد.

15 محمد صالح محمد الكميتي.

16 منعم خليفه عبدالله عبدالله.

17 عبدالكريم بوبكر حمد حتوش.

18 محمود محمد مصطفي بوحريكه.

مصرف الصحارى

1 عبدالله الصديق علي شلتات.

2 صالح محمود محمد ابراهيم.

3 صفاء مراجع حسن محمد .

4 وائل محمد عبداللطيف مصطفى.

5 عبدالسلام ادريس عبد ربه.

6 منصور ابوبكر منصور المغيربي.

7 حمزه طاهر عامر سعيد.

8 عبدالحكيم أمحمد محمد عبدالله.

9 محمد عبدالله محمد سعيد.

10 سليمه عبدالرحيم عبدالله علي.

11 هدي عبدالعاطي خليفه حمد .

12 الفضيل عثمان عيسى منصور.

13 رشوان عبدالحفيظ علي صالح.

14 أنس سليمان عمر سليمان

مصرف الزراعي

1 فاطمه فرج عوض محمد.

2 أيناس عطيه الله محمد شعبان.

3 عقيله عبدالله سليمان آدم.

4 أحمد خليفه خليفه يونس.

5 رضيه أحمد عبدالله يوسف .

6 خديجه شتيوي أحمد أبو زهو.

7 نسرين عبدالسلام عيسى يحي .

8 علي منصور عبداللطيف القماطي .

9 يونس علي يونس بكار.

10 الناجي رحيل خليفه عون.

11 عمران علي محمد عمران .

12 عزالدين ميلاد ارحيم عبدالرحمن.

13 مصطفي محمود محمود اسماعيل.

14 نسرين فرج بالقاسم حسن .

15 سدينه علي صالح اقدير.

16 سالم أنور ادريس امراجع.

17 إيمان سعد عبدالسلام ابخاطره.

مصرف الأمة السلفيوم

1 محمد مرعي فرج عاشور.

2 محمد فرج أمحمد محمد.

3 محمد اسماعيل ابراهيم.

4 المبروك عبدالوهاب المبروك.

5 عبدالسلام ابوزيد موسي.

6 صلاح محمد عبدالدائم .

7 أميرة أحمد محمد محمود.

8 عبدالناصر حسين علي .

9 هناء رجب فرج .

10 اسماء عبدالله فرج خليفه.

11 حمد صلاح أمحمد أمحمد.

12 حمزه امبارك محمد الخلويلدي.

13 فاطمه عوض محمد .

14 معتز حمد خليفه .

15 ياسر عطيه صالح هزاوي

16 امجد ناجي محمد أمحمد.

مصرف الجمهورية

1 ايمان أمحمد ابوبكر عيسى.

2 عبدالسلام محمد اهويدي ميلاد.

3 عبدالفتاح مفتاح عبدالله حسن.

مصرف شمال افريقيا

1 حاتم علي محمد بالحسين.

2 مروه مصطفي ابوبكر العيش.

3 مسعود عبدالحميد السنوسي.

4 محمد طارق فرج حمد .

5 ايمن محمد محمد عبدالله.

6 وائل عمر محمد بورجيعه.

7 رافع هارون رافع.

8 منى فرج محمد .

9 فرج صالح سعد.

10 عبدالله علي عبدالله ابورويس.

11 هاجر جمعه عبدالحليم .

مصرف التجارة والتنمية

1 نوريه رزق الله عبدالكريم فرج.

مصرف الاجماع العربي

1 شعيب سليمان علي محمد.

2 يوسف محمد مبروك الساعدي