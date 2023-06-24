مراقبة الخدمات المالية الكفرة توضح مستجدات مرتبات شهـر يونيو

أفادت مراقبة الخدمات المالية الكفرة، السبت بأن حوافظ مرتبات شهـر يونيو لسنة 2023م (مكتب الخدمات الصحية بالكفرة) تم تسليمـها لمصرف الجمهورية فرع الكفرة على أن يتم التسليم لبقية المصارف فورأستلام الصكوك المصدقة.

وبذلك يكون قد تم الأنتهاءمن تنفيذ صرف مرتبات جميع الجهات التي تصرف مرتباتها عن طريق المراقبة مشيرة الى أن اسباب التأخير في أعداد المرتبات لبعض القطاعات خارج عن ارادة تلك الجهات نتيجة لوجود بعض المتغيرات والتي تجاوزت (2000) موظف ومايحتاجة ذلك من جهد ووقت لغرض تنفيذ تلك المتغيرات بمنظومة المرتبات بتلك القطاعات وصرفهالمستحقيها وفق مخرجات شهريونيو لسنة2023م.