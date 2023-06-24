مراقبة الخدمات المالية زليتن توضح بشأن مرتبات العقود الجديدة وعدد من القطاعات

أعلنت مراقبة الخدمات المالية زليتن، عن تجهيز صكوك مرتبات القطاعات التالية ( المعاهد الفنية والزراعة والمالية ) عن شهر يونيو حيث تم تسليمها الي المندوبين لتوزيعها علي المصارف.

واشارت مراقبة الخدمات المالية زليتنالى أنه يتم اعداد صكوك مرتبات التربية والتعليم ملحق عن شهر 52023 افراجات شهر 12 لسنة 2022م، كما تم تجهيز مرتبات التعليم (التمديد ) عن شهر 62023

وعلى أصحاب الحسابات خارج البلدية التوجه إلي قطاعاتهم لاستلام حوافظ مرتباتهم.

وفي السياق، أعلنت أعلنت مراقبة الخدمات المالية زليتن، أنه تم اعتماد مرتبات العقود الجديدة عن شهر 62023 (تم دمج جميع الملاحق ) وسيتم تسليم الصكوك إلي المندوب لتوزيعها على المصارف صباح اليوم الاحد.