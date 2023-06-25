ارتفاع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الاحد 25 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 25 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8076 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2381 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1131 دينار، والدولار الكندي 3.6475 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1904 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2816 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3089 دينار، والدينار التونسي 1.5534 دينار، والدرهم المغربي 0.4815 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: