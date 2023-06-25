شاهد..حكومة الوحدة الوطنية تصدر قراراً بحل هيئة المشروعات العامة

تداولت وسائل اعلام محلية مراسلة قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القاضي بحل هيئة المشروعات العامة والذي يحمل الرقم 358 لسنة 2023 ميلادي.

وجاء في نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء أن “تحل هيئة المشروعات العامة، وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها لوزارة الإسكان والتعمير ويعاد تنسيب الموظفين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفة بموجب قرارات تصدر عن وزير الإسكان والتعمير لوزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها”.

وجاء في المادة الثانية من القرار “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه” حسب ما تداولته صحيفة صدى الاقتصادية.