البريقة تؤكد توفر غاز الطهي وزيادة ساعات العمل بمنصة التعبئة بطريق المطار

أكد مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أحمد المسلاتي، اليوم الأحد 25 يونيو 2023، لتطبيق بكم الإخباري زيادة ساعات العمل بمنظومة التعبئة الفورية لغاز الطهي بطريق المطار بطرابلس،من الساعة الثامنة صباحاً وحتي العاشرة ليلاً بسعر 2 دينار.

وأضاف الشركة في بيان لها أنه ستواصل توزيع أسطوانات غاز الطهي بمعدل 1050 أسطوانة في ساحات زناتة ، ووسط المدينة أمام جامع أبورقيية ،زاوية الدهماني ، معيتيقة بجانب الأبراج. وأبو سليم بجانب موقف مستشفي الحوادث.