«بتكوين» تحوم حول 30 ألف دولار في أفضل أسبوع لها منذ مارس

تتجه عملة بتكوين إلى تسجيل أحد أقوى أسابيعها في العام، مدعومة بالتكهنات بأن الصناديق المتداولة في البورصة المقترح تدشينها قد تنذر بمصادر جديدة للطلب على أكبر الأصول المشفرة.

انخفضت بتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار يوم الجمعة في سنغافورة، واتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 13%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس. انخفضت العملات الأصغر مثل «إكس آر بي»، و«كاردانو» و«سولانا» يوم الجمعة الماضية.

تقديم «بلاك روك» المفاجئ في 15 يونيو إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنشاء صندوق بتكوين متداول في البورصة بالأسعار الفورية، يُعد ضمن طلبات أخرى مشابهة حفز الطلب على العملة المشفرة.

وقاومت هيئة الأوراق المالية والبورصات مثل هذه الصناديق، لكن ثقل أكبر مدير للأصول في العالم دفع البعض إلى القول بأن الهيئة ربما تكون اقتنعت بالأمر.

وستؤثر الموافقة بشكل كبير على هيكل سوق بتكوين، إذ ستقلل من الحواجز أمام المستشارين الماليين للاستثمار في بتكوين، وفق فيتلي لوندي، كبير المحللين في «كي 33 ريسيرش K33 Research»

